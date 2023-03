Die TUI-Aktie ist nach dem Reverse-Split nicht gut in den März gestartet. Am Donnerstag knüpfen die Papiere an die Kursverluste vom Monatsauftakt an. Eine neue Urlaubsumfrage weckt Zweifel, ob 2023 tatsächlich - wie jüngst berichtet - ein top Jahr für die Reiseveranstalter wie TUI wird. Nach den Corona-Jahren sind die Deutschen zwar urlaubsreif - aber sie müssen sparen. 32 Prozent der rund 5.000 Befragten berichteten in einer am Mittwoch vorgestellten Studie des ADAC von einem im Vergleich zum Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...