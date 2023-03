Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen T-Notes haben die Marke von 4% überschritten, während die entsprechenden Bunds mittlerweile über 2,70% rentieren, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Hier sei eine Dynamik festzustellen, die mit der Gefahr einhergehe, dass sich diese selbst verstärke. Anders als früher sei nicht zu erwarten, dass die Notenbanken bremsend eingreifen würden. Damit aber müssten Anleger weitere Kursverluste in ihren Anleiheportfolios befürchten, was wiederum größere Bondverkäufe auslösen könne. Genau das würde dann erneut die Renditen nach oben treiben. ...

