Wien (www.fondscheck.de) - Die Zinswende macht es möglich - Asset Manager läuten eine Renaissance der Anleihenlaufzeitfonds ein, so die Experten von "FONDS professionell".Auch Union Investment starte ein solches Portfolio, das im September 2028 ende.Nach Flossbach von Storch und Franklin Templeton starte auch Union Investment einen Rentenlaufzeitfonds: Den "Uni Euro Renta Unternehmensanleihen 2028" mit Laufzeitende am 15. September 2028. Der Fonds solle Anlegern die Chance geben, weltweit von Unternehmensanleihen zu profitieren, wie der genossenschaftliche Asset Manager mitteile. Die Zeichnungsfrist für deutsche Anleger laufe vom 27. Februar bis 29. März 2023, Investoren in Österreich könnten auch noch bis 29. März zeichnen. Die Auflegung des Fonds sei am 30. März. ...

