Mit diesem neuen Produkt werden erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Flexibilität und ein geringeres Gewicht von Hochvoltleitungen erzielt

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Hauptsitz: Tokio; President: Yasuhiko Saitoh) hat einen neuen Formsilikonkautschuk (den "KE-5641-U") entwickelt, der sich optimal als Isoliermaterial für die in Kraftfahrzeugen verwendeten Hochvoltleitungen eignet.

Bei Elektrofahrzeugen (Electric Vehicle, EV) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (Hybrid Electric Vehicles, HEV) sind für die Antriebssysteme vermehrt Leitungen erforderlich, die für eine höhere Spannung und Strombelastung geeignet sind. Aus diesem Grund setzt man bei EVs und HEVs auf Hochvoltleitungen, die auf eine hohe Spannung ausgelegt sind. Bei Verwendung des derzeit vorhandenen Ummantelungsmaterials zur Sicherung der Isolierleistung werden die Ummantelungsschichten der Leitung zu dick und die Leitung wird unflexibel und daher problematisch in der Handhabung sowie der Verlegung durch den Innenraum eines Fahrzeugs. Daher setzten die Automobilhersteller auf Hochvoltleitungen, die eine höhere Flexibilität aufweisen und so die Verkabelung erleichtern.

Mithilfe der einzigartigen Technologien unseres Unternehmens entwickelt, wird das neue Formsilikonkautschukprodukt KE-5641-U von Shin-Etsu Chemical zur Lösung dieser Probleme beitragen. Da das neue Produkt mit seinen Eigenschaften einer hohen Spannung standhält, ist eine hervorragende Isolierleistung auch dann gewährleistet, wenn die Isolierschichten der Hochvoltleitung dünner gemacht werden. Überdies führt die geringere Dicke der Deckschichten zu einer erheblichen Verbesserung der Flexibilität der Leitung, während die Hochvoltleitung gleichzeitig einen geringeren Durchmesser und ein geringeres Gewicht hat.

Die wichtigsten Eigenschaften des Produkts sind wie folgt:

Es verfügt über eine branchenweit erstklassige hohe Spannungsfestigkeit (Dielectric Withstand Voltage, DWV). Seine dielektrische Durchschlagsfestigkeit beträgt 40 kV/mm unser aktuelles Produkt hat eine Stärke von 26 kV/mm. Da das neue Produkt aus Silikonkautschuk hergestellt wird, vereint es zahlreiche überragende Eigenschaften wie etwa eine hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, Witterungsbeständigkeit und Flammschutz. Im Vergleich zu silikonfreien Isoliermaterialien zeichnet es sich durch seine langfristige Zuverlässigkeit aus.

Neben dem Einsatz in Fahrzeugen kann das neue Produkt auch als Isoliermaterial in Hochvoltleitungen für Anwendungen in Bereichen wie Industriemaschinen, Eisenbahnmaterial und Energieanlagen verwendet werden und wird zu einer höheren Leistung und besseren Zuverlässigkeit beitragen.

Shin-Etsu Chemical ist weiterhin bestrebt, seine Fähigkeit zu verbessern, einen Beitrag zur Lösung verschiedener gesellschaftlicher und kundenspezifischer Probleme zu leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir fortschrittliche funktionale Silikonprodukte entwickeln und liefern, indem wir die technologische Stärke und das Know-how, das Shin-Etsu bislang aufgebaut hat, vollständig ausschöpfen und weiterhin anstreben, zur Verwirklichung der Nachhaltigkeit der Gesellschaft beizutragen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230301006214/de/

Contacts:

Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit

Tetsuya Koishikawa

Tel: 03-6812-2340, oder von außerhalb Japans: 81-3-6812-2340

Fax: 03-6812-2341, oder von außerhalb Japans: 81-3-6812-2341

E-Mail: sec-pr@shinetsu.jp

www.shinetsu.co.jp