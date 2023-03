Der kalifornische Elektrofahrzeug-Nachzügler kommt dem Pionier und Platzhirschen TESLA in die Quere. Erkennbar schon am hochwertigen äußeren Erscheinungsbild der Fahrzeuge. Aber, wie könnte es anders sein:



Auch bei LUCID ist schnelles Wachstum auf niedrigem Niveau mit Defiziten verbunden. Die interessantesten Eckdaten aus 2022 zeigen es: Mit 608 Mio. $ Umsatz betrug das Bruttoergebnis - 1,04 Mrd. $. Operativer Cashflow - 2,27 Mrd. $. Soweit die Flussgrößen. Zur wohl wichtigsten Bestandsgröße: Die Cashposition sank innerhalb von zwölf Monaten von 6,30 auf 1,74 Mrd. $. Im Dezember brachte eine Kapitalerhöhung 1,5 Mrd. $ neu herein.



Für 2023 plant das Management die Auslieferung von 10.000 bis 14.000 Fahrzeugen. Ein starker Ankeraktionär unterstützt: 62 % der LUCID-Anteile hält der saudische Staatsfonds; die saudi-arabische Regierung erklärte im April 2022 die Absicht, innerhalb von zehn Jahren bis zu 100.000 Fahrzeuge von LUCID zu kaufen.



Als Börsenwert wird heute 15,15 Mrd. $ angezeigt. Gestern erreichte die LUCID-Aktie insgesamt - 5,6 %, heute im US-Handel weitere - 4,0 %.



Mancher Anleger wittert neue Kapitalerhöhungen. Außerdem machen 20 % Short Interest skeptisch. Und heute parallel - 6,8 % für die Aktie von TESLA (bei - 0,8 % im Nasdaq 100) können den Effekt nicht dämpfen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken