Berlin (ots) -Ooni bringt sein bisher innovativstes Angebot auf den Markt, darunter den ersten elektrischen Pizzaofen für den Innen- und Außenbereich der Marke, die Neuinterpretung eines preisgekrönten Pizzaofens sowie neues Zubehör für die Pizzabäckerei.Ooni Pizza Ovens (https://de.ooni.com/), der Erfinder und Marktführer von Pizzaöfen für den Heimgebrauch, bringt heute neue Produkte auf den Markt. Darunter sind zwei neue Ergänzungen einer mehrfach preisgekrönten Ofenreihe: den elektrischen Pizzaofen Ooni Volt 12 für Innen und Außen und den Karu 12G Multi-Brennstoff Pizzaofen. Aufbauend auf einem Jahrzehnt an Erfahrung und Innovation bieten die neuen Öfen von Ooni ein neues Maß an Vielseitigkeit und Zugänglichkeit für das Pizzabacken zu Hause.Nach der Markteinführung des weltweit ersten tragbaren Pizzaofens im Jahr 2012 macht Ooni mit dem Volt (UVP: 899 Euro), seinem ersten elektrischen Pizzaofen für Innen und Außen, nun auch Pizza auf Knopfdruck möglich. Der Ooni Volt erreicht 450°C in nur 20 Minuten und bietet eine eingebaute Temperatur-, Zeit- und Wärmeverteilungsregelung, die es dem Benutzer ermöglicht, eine breite Palette von Pizzasorten zuzubereiten. Dazu gehören die klassische neapolitanische Pizza, Pizza nach Detroit Art und authentische New Yorker Pizza. Mit einer dreifach verglasten Tür aus Borosilikatglas, einem witterungsbeständigen, pulverbeschichteten Gehäuse aus Karbonstahl und einer intuitiven Benutzeroberfläche ist der Volt eine zugängliche Innovation, die eine Weltklasse-Pizza ermöglicht."Wir wollen, dass jeder zu Hause köstliche Pizza zubereiten kann - egal wo man ist", sagt Darina Garland, Mitbegründerin und Co-CEO von Ooni. "Deshalb haben wir jahrelang an einem Ofen gearbeitet, der die pure Pizza-Power unserer Outdoor-Öfen ins Haus bringt! Wir freuen uns sehr, das Ooni-Erlebnis einer neuen Gruppe von Pizza-Liebhabern anbieten zu können."Darüber hinaus ist Ooni stolz darauf, den weltweit fortschrittlichsten tragbaren Pizzaofen vorzustellen, den brandneuen Ooni Karu 12G (UVP: 429 Euro). Der Ooni Karu 12G ist vielseitig einsetzbar, verfügt über ein integriertes Thermometer, eine dreifach verglaste Tür aus Borosilikatglas und teilt das Design und die technische DNA des beliebten Ooni Karu 16, mit dem der Benutzer in nur 60 Sekunden eine authentische Holzofenpizza zubereiten kann. In Verbindung mit dem optionalen Gasbrenneraufsatz verbraucht dieser äußerst ausgewogene Ofen 36 % weniger Propan als die Vorgängermodelle von Ooni. Gleichzeitig bietet er die Brennstoffflexibilität von Holz und Holzkohle.Ooni-Gründer und Co-CEO Kristian Tapaninaho, der den ersten Pizzaofen der Marke entworfen hat, arbeitete unermüdlich mit den Ooni-Teams aus Ingenieuren und Designern zusammen, um das bisher zugänglichste Pizzaback-Erlebnis der Marke zu schaffen."Wir haben jedes einzelne Detail durchdacht, von der ClearView-Glastür bis zum eingebauten Thermometer", sagt Tapaninaho. "Der Karu 12G ist für alle, die zu Hause großartige Pizza backen, aber auch die Flexibilität haben wollen, die Pizza-Party mit auf die Reise zu nehmen. In einem tragbaren und dennoch leistungsstarken Gehäuse haben wir einen Ofen geschaffen, der unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Produktentwicklung von Pizzaöfen widerspiegelt. Jeder Berührungspunkt ist sorgfältig konzipiert, um ein hervorragendes Pizzaback-Erlebnis zu bieten."Heute stellt Ooni außerdem zwei neue Zubehörteile vor, welche die Zubereitung von Pizzen verbessern sollen. Die im Vereinigten Königreich aus BPA-freiem Polypropylen hergestellten und im Zweierset für 49,99 Euro verkauften Ooni Pizzateig Boxen sind eine neue platzsparende Lösung zum Gären von bis zu 12 Teigkugeln. Die separat für 39,99 Euro erhältliche Ooni Teigboxdeckel & Vorbereitungsbretter lassen sich sauber auf die Ooni Pizzateig Boxen stapeln. Das aus nachhaltigem FSC-Bambus gefertigte Mehrzweckbrett eignet sich perfekt für die Zubereitung von Teig, das Zerkleinern von Belägen und das Servieren köstlicher Pizzen. Beide neuen Zubehörteile sind auch in einem exklusiven Set für 84,99 Euro erhältlich.Sehen Sie hier, wie Ooni die Details dieser neuen, kategoriebestimmenden Öfen und des innovativen Zubehörs während der ersten Sendung zur Einführung mehrerer Produkte enthüllt. ooni.com/pages/the-future-of-pizza