Straubing (ots) -Eine ganz persönliche Zeitenwende haben mittlerweile die Bürger erlebt, denn sie hat einen Preis. Eine jahrzehntelang nicht gekannte Inflation beginnt am Wohlstand zu nagen, viele haben ernste Sorgen. Ein ganzer Energiesektor wird unter Hochdruck umgestellt, das sieht man an der Strom- und Gasrechnung und das wird nicht das Ende der Belastungen sein.Sondervermögen und Erhöhung des Wehretats, die milliardenschwere Unterstützung der Ukraine, die Unterbringung der Flüchtlinge - all das kostet sehr viel Geld. Weil man das nicht drucken kann, wird es noch spannend, was sich der Finanzminister wohl einfallen lässt. Noch ist dazu von Christian Lindner (FDP) nicht viel zu hören.Die Verteilungskämpfe stehen erst noch an und dann wird Zeitenwende nicht mehr nur militärisch und sicherheitspolitisch buchstabiert, sondern auch sozial und finanziell. Davon wollte am Donnerstag noch keiner reden.