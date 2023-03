Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Während des Mobile World Congress (MWC) 2023 stellte Huawei das erste End-to-End Optical Service Unit (OSU)-Produktportfolio der Branche vor, das auf dem Festnetzwerk der fünften Generation (F5G) läuft. Das Produktportfolio baut eine zuverlässige optische Kommunikationsbasis für Branchen wie Energie und Transport auf.Branchen wie Energie und Transport sind für Wirtschaftswachstum und Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Als grundlegende Komponente des Produktionssystems muss das Kommunikationsnetz sicher und zuverlässig sein, um diese Branchen zu unterstützen. Die Digitalisierung der Industrie schreitet voran, und wir werden Produktionskommunikationsnetze mit höherer Bandbreite benötigen, um neue Dienste wie die automatische Inspektion von Stromleitungen, intelligente Stromverteilung, intelligente Autobahnüberwachung und intelligente Mautstationen zu unterstützen.Vincent Liu, Präsident der Abteilung Global Enterprise Network Marketing & Solutions Sales von Huawei, sagte: "Durch den Einsatz eines Optical Service Unit (OSU) - der nativen HardPipe (NHP)-Technologie der fünften Generation - hat Huawei eine End-to-End NHP-Netzwerklösung entwickelt und ein End-to-End OSU-Produktportfolio von Backbone-Netzwerken bis hin zu Zugangs-Netzwerken auf den Markt gebracht. Diese Lösung bietet eine sichere und zuverlässige optische Kommunikationsbasis für Produktionsmanagementdienste, Steuerungsdienste in Echtzeit und integrierte Datendienste."Das End-to-End OSU-Produktportfolio von Huawei umfasst vollständig aufgerüstete optische Transportgeräte der OptiXtrans E9600/E6600-Serie, optische Zugangsgeräte der OptiXaccess EA5800-Serie, das neu eingeführte industrielle CPE-Gerät OptiXstar E810 und das intelligente Timing-IoT-Gateway OptiXstar T823E-T.Die Huawei End-to-End NHP-Netzwerklösung bietet folgende Vorteile:- Gewährleistung der Produktionssicherheit mit nativen End-to-End Hardpipes: Die Zeitmultiplextechnologie (Time Division Multiplexing, TDM) sorgt für die Isolierung von Diensten durch die Verwendung nativer OSU-Hardpipes von der Backbone-Ebene bis zur Zugangsebene, ohne Interferenzen und ohne Blockierungen zwischen den Diensten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Produktionsdienstleistungen sicher und zuverlässig sind.- Bereitstellung zukunftsorientierter extrem hoher Bandbreiten: Die Mainstream-SDH-Technologie (Synchronous Digital Hierarchy) im Live-Netz unterstützt Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s, während OSU Bandbreiten von bis zu 800 Gbit/s pro Wellenlänge und 96 Tbit/s pro Faser bereitstellen kann, um digitale und intelligente Dienste zu beschleunigen.- Übernahme traditioneller Dienste mit Vorwärtskompatibilität: Die optische 6-in-1-Transportplattform von Huawei ist vollständig kompatibel mit PCM- (Pulse Code Modulation), PDH- (Plesiochronous Digital Hierarchy) und SDH-Diensten im Live-Netzwerk. Diese Kompatibilität ermöglicht eine nachhaltige Entwicklung bestehender Servicesysteme und senkt Investitionskosten.- Vereinfachung von Backbone O&M durch einheitliches Management:: OSU-Dienste verbessern die O&M-Effizienz um 50 %. Sie unterstützen die Bereitstellung von Diensten mit einem Mausklick, die Fehlersuche mit einem Mausklick und die netzweite Service-Visualisierung und -Verwaltung von Backbone-Netzen bis zu Zugangsnetzen.Die NHP-Lösung von Huawei hat in der Energie- und Transportbranche große Anerkennung gewonnen. Sie wurde von Kunden in mehr als 80 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt, um eine zuverlässige optische Kommunikationsbasis für Branchen aufzubauen.Weitere Informationen über Huaweis NHP-Lösung finden Sie auf https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/industry-optical-transport-network.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013171/image_986294_40539252.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-das-branchenweit-erste-end-to-end-osu-produktportfolio-auf-den-markt-und-schafft-damit-eine-zuverlassige-optische-kommunikationsbasis-fur-die-industrie-301761316.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5454525