Frankfurt, 2. März 2022. Dennis Gothan, CEO der Coreo AG, hat heute den Aufsichtsrat der Gesellschaft darüber informiert, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen zum 05. März 2023 niederlegen wird. In seiner heutigen Sitzung haben der Aufsichtsrat der Coreo AG und Herr Dennis Gothan daher einvernehmlich die vorzeitige Beendigung seines ursprünglich bis zum 31.12.2024 laufenden Vorstandsvertrags vereinbart. Der Aufsichtsrat wird zeitnah über eine Nachfolgelösung beraten und entscheiden. Über die Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt:

