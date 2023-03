Bei hohen Zinsen hält sich die Lust der Anleger in den USA auf Aktien zwar immer noch in Grenzen - doch immerhin gibt es am Donnerstag ein kleines Plus für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. Großer Verlierer an der Wall Street ist Tesla nach dem Investorentag - die Salesforce-Aktie gibt indes Vollgas.Aktuell liegt der Dow Jones mit 0,9 Prozent im Plus auf 32.950 Zähler, der S&P 500 gewinnt 0,5 Prozent auf 3.971 Punkte, für den Nasdaq 100 geht es um 0,6 Prozent auf 12.005 Stellen nach oben.Papiere ...

