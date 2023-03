Forsberg und Antetokounmpo jetzt gemeinsam mit Derrick Henry und Reese Witherspoon Promi-Miteigentümer beim Nashville SC

Neben Antetokounmpo sind auch seine Brüder Thanasis, Kostas und Alex Mitglieder dieser Gruppe

Wie Derrick Henry, NFL-Football-Spieler aus Nashville, gehört Forsberg jetzt ebenfalls der Eigentümergruppe an

Kurz vor der vierten Saison des Nashville Soccer Clubs in der Major League Soccer und seiner zweiten im GEODIS Park gab sein Haupteigentümer John Ingram heute bekannt, dass sich Filip Forsberg, der führende Torschütze der NHL-Mannschaft Nashville Predators, und der zweimalige MVP und NBA-Meister Giannis Antetokounmpo der Eigentümergruppe des Vereins angeschlossen haben.

Weitere Miteigentümer des Teams sind Thanasis, Kostas und Alex Brüder von Antetokounmpo, die allesamt Profi-Basketballspieler mit internationaler Erfahrung sind. 2021 gewann Thanasis zusammen mit Giannis den NBA-Meistertitel mit den Milwaukee Bucks, und 2020 wurde Kostas mit den Los Angeles Lakers Meister.

Mit dieser Bekanntgabe der neuen Eigentümer setzt sich die Dynamik fort, mit der der Nashville SC in die Saison 2023 starten wird. Symbolisiert wird dieser Schwung durch die Kooperation mit den Erben von Johnny Cash beim Design des "Man in Black"-Jerseys, und zu spüren war er auch beim 2:0 Sieg über den New York City FC vor 28.051 Fans im GEODIS Park am letzten Samstag.

Forsberg und Antetokounmpo schließen sich einer robusten und vielfältigen Eigentümergruppe an, deren neueste Mitglieder Reese Witherspoon, ihr Mann Jim Toth und Derrick Henry sind.

"Nashville ist die beste Sportstadt des Landes, und ich bin froh und dankbar, jetzt eine enge Verbindung mit zwei ihrer Profimannschaften zu unterhalten". so Forsberg. "Unsere Stadt ist eine große Familie und Fangemeinschaft, und wir unterstützen einander, ob auf dem Platz oder anderswo. Der Nashville SC ist eine enorme Bereicherung unserer Sportkultur und die Chance, Teil der Eigentümergruppe zu werden, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Als Kind in Schweden war ich ein Fan des FC Liverpool, und nach dem heutigen Tag bin ich glücklich, jetzt einen zweiten Verein anfeuern zu können!"

"Mein Vater war Fußballprofi, und Fußball war die erste Sportart, für die ich mich in Griechenland begeisterte", sagte Antetokounmpo. "Es war schon immer mein Traum, einmal Eigentümer eines Fußballvereins zu sein. Als ich mich zusammen mit meinen Brüdern näher mit dem Nashville SC befasste, wurde uns klar, dass das ein Team und eine Stadt ist, mit denen wir eine enge Verbindung eingehen wollten. Ich freue mich außerordentlich, jetzt zu den ‚Boys in Gold' zu gehören, und kann es gar nicht abwarten, bald schon ein Spiel im GEODIS Park anzuschauen!"

"Fußball wird auf der ganzen Welt gespielt, und unsere neuesten Eigentümer bestärken das Engagement unseres Vereins für den internationalen Anspruch unseres Teams", sagte Ingram. "Filip und Giannis sind nicht nur eindrucksvolle Sportler sie sind Botschafter für ihren Sport, Idole von Millionen und Fürsprecher in ihren Heimatorten und weltweit. Wir teilen die Überzeugung, dass unsere Teams nicht nur höchste sportliche Leistungen erbringen, sondern auch ihre Gemeinden aufrichten und denen helfen, die am meisten Hilfe brauchen."

Am Samstag, den 4. März um 18.30 Uhr, trifft der Nashville SC auswärts auf die New York Red Bulls. Fans können das Geschehen auf dem Rasen auf MLS Season Pass in der Apple TV-App miterleben und dem Verein in seinen digitalen und sozialen Netzwerken auf Instagram, Facebook, TikTok, Twitter und Spotify folgen.

