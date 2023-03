Barcelona, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2023 stellt LITEON Technology die 5G-Privatlösungen für verschiedene Anwendungsfälle vor. Es bietet dem Betreiber und dem Systemintegrator die Möglichkeit, eine genauere Abdeckung und eine bessere Gesamtkonnektivität zu liefern, indem es die mit dem knappen Spektrum in den dichten Gebieten des Landes verbundenen Herausforderungen überwindet.Vergrößerung der Reichweite von innen nach außen zur Unterstützung von Composite Private Network-SzenarienFür zusammengesetzte und vielfältige 5G-Privatnetzszenarien wie Bahnhöfe, Campus und Einkaufszentren hat LITEON das neueste Produkt, die Semi-Outdoor Solution, auf den Markt gebracht, die eine hohe Übertragungsleistung und die Unterstützung von zwei verschiedenen RAN-Architekturen (AIO und O-RU) bietet. Nehmen Sie beispielsweise an das WLAN unter dem Sitzplatz: Im Gegensatz zu anderen aktuellen Lösungen für Stadien bietet die Semi-Outdoor RAN-Lösung von LITEON schnellere und bessere Verbindungen und reduziert gleichzeitig die Anzahl der Small-Cell-Standorte erheblich. Sie ist in der Lage, Hunderte von WLAN-Zugangspunkten durch nur ein Dutzend 5G Semi-Outdoor-RAN zu ersetzen, die ein riesiges Gebiet abdecken, und die Konnektivität und Signalstärke rund um das Stadion entsprechen immer noch den Erwartungen der Kunden.Bereitstellung von 5G Small Cell- und O-RAN-Produkten zur Entwicklung effizienter Smart Factory-AnwendungenDa das Paradigma der Industrie 4.0 immer mehr an Fahrt gewinnt, sind zuverlässige Datennetzwerke der Schlüssel zur Differenzierung der Leistungen von Fabriken und Produktionsbetrieben. Aufbauend auf der Grundlage privater 5G-Netze werden die 5G-Small-Cell- und O-RAN-Produkte von LITEON mit Sub-6- und mmWave-Spektrum ein beispielloses integriertes End-to-End-5G-Testnetz für das Testen speziell industrieller Anwendungen in Übereinstimmung mit den aktualisierten 5G-Standardisierungsspezifikationen bieten.LITEON arbeitet mit Telekommunikationspartnern zusammen und präsentiert die Beyond 5G mmWave Indoor Deployment-LösungEine weitere innovative LITEON-Demonstration ist die Lösung für den Inneneinsatz mit mmWave RU und Reconfigurable Intelligent Surface (RIS), die an Wänden befestigt werden kann, um sie "intelligent" zu machen, indem vorhandene Funkwellen innerhalb einer Zielzone umgeleitet werden, ohne dass zusätzliche Wellen ausgegeben oder Energie verbraucht werden. Diese Lösung verbessert die Abdeckung und Leistung eines mmWave-Netzwerks.Der Wechsel zu 5 G erhöht die Bedeutung von hochwertigem mmWave-Engineering bei der Implementierung intelligenter Lösungen und Verdichtungsstrategien, um hohe Kapazität und erweiterte Abdeckung zu unterstützen. Mit unserer Partnerschaft mit RIS solutions ist LITEON gut aufgestellt, um alle Erwartungen an jeden unserer Kunden zu erfüllen.Die neuesten und fortschrittlichsten Ausrüstungen und Funktionen von Incorporating LITEON, LITEON Lösungen 5 G und beyond, werden Kunden dabei unterstützen, sich mit Herausforderungen des privaten Netzwerks zu befassen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013155/1_Composite_Private_Network.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2013156/2_5G_Smart_Factory_Application.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2013157/3_mmWave_application.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liteon-stellt-auf-dem-mwc-2023-5g-und-daruberhinausgehende-private-network-ran-losungen-vor-301761419.htmlPressekontakt:liteontech.pr@liteon.comOriginal-Content von: LITE-ON Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129207/5454533