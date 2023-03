Wie gehabt spielen Zins- und Konjunktursorgen an der Börse noch immer eine große Rolle - zumindest an den westlichen Handelsplätzen. In China gab es hingegen zuletzt Zeichen der Hoffnung, was Hang Seng und Co. ordentlich auf die Sprünge helfen konnte. Viel Aufmerksamkeit wurde dabei den Aktien der großen Autohersteller zuteil, leider ging es aber nicht überall in die aus Anlegersicht richtige Richtung.Zu den Gewinnern zählte im gestrigen Handel ganz klar BYD (CNE100000296), wo es mit den Kursen um ansehnliche 4,2 Prozent auf 26,68 Euro in ...

