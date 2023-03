iBASIS und Sequans wurden von Actility ausgewählt, um seinen Lieferzeitplan für eSIM und iSIM einzuhalten

iBASIS und Sequans gelten jetzt als Vorreiter für programmierbare zellulare IoT-Lösungen; integrierte Implementierungen, die Prognosen zufolge bis 2030 bis zu 82% der eSIM-fähigen Gerätelieferungen insgesamt ausmachen werden

Der Übergang zu iSIM ist das Ergebnis von mehr als 3 Jahren F&E und einer engen Zusammenarbeit zwischen iBASIS, Sequans und anderen IoT-Ökosystempartnern

iBASIS, der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Betreiber und digitale Akteure weltweit, und Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS), ein führender Entwickler und Anbieter von 5G/4G-Chips und Modulen, verkündete heute, dass Actility, ein führender Anbieter einer IoT-Konnektivitätsplattform, iBASIS und Sequans ausgewählt hat, um programmierbare zellulare IoT-Lösungen mit eSIM und iSIM einzuführen.

Actility hatte zuvor eng mit iBASIS zusammengearbeitet, um ein Roaming zwischen privaten nicht lizenzierten Netzwerken, die von ThingPark EPC Connector betrieben werden, und öffentlichen Netzen unter Verwendung von Simfonys CMP-Plattform zu ermöglichen, die jetzt vollständig mit iBASIS' IOT-PortfolioGlobal Access for Things integriert ist. Die langjährige Partnerschaft zwischen iBASIS und Sequans hat mehrere erfolgreiche Wirksamkeitsnachweise produziert.

Die neuen ultrastromsparenden Multitechnologie-Tracker von Abeeway, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Actility, nutzen Sequans Monarch 2 LTE-M/NB-IoT-Plattform mit integrierter iSIM und dem von iBASIS bereitgestellten Konnektivitätsprofil, so dass das Gerät sich mit zellularen Netzen in aller Welt verbinden kann. Actility wird es auch zugute kommen, dass Sequans Monarch 2 die erste iSIM-Implementierung ist, die die Common Criteria EAL5+-Zertifizierung erreicht hat, so dass sie iBASIS' intelligente Profilauswahltechnologie mit Remote-Update unter Verwendung zahlreicher Tier-1-Betreiberprofile nutzen kann, wie sie für eSIM bereitgestellt werden.

iSIM ist vollständig in die zellulare Modem- und Mikrokontroller-Einheit auf einem einzelnen System-on-Chip (SoC) integriert. Es stützt sich auf die bestehende eSIM-Infrastruktur mit Zugriff auf 2/3/4/5G-Netze unter Verwendung der globalen Präsenz von iBASIS. iSIM gilt als die Zukunft der Konnektivitätstechnologie für viele IoT-Nutzungen.

iSIM, dieser wichtige Schritt vorwärts in der IoT-Branche, wird das Gerätedesign in Bereichen wie Platzoptimierung und Verringerung des Energie- und Stromverbrauchs positiv beeinflussen. Durch Eliminierung der Notwendigkeit für einen separaten SIM-Chip stellt iSIM dem Kunden eine schlankere Lieferkettenerfahrung bei der Fertigung eines Geräts unter Verwendung zellularer Konnektivität bereit. Der gesamten Lieferkette kommt die Verringerung von Materialien zugute, was zu geringeren Kosten für Hersteller führen wird.

Nach Angaben von Counterpoint Researchwird iSIM ab 2027 voraussichtlich der dominante SIM-Formfaktor sein, wobei man damit rechnet, dass die Lieferungen von iSIM-fähigen Geräten auf 7 Milliarden Einheiten zwischen 2021 und 2030 ansteigen werden.

Mit der branchenführenden Abdeckung von iBASIS Global Access for Things wird eSIM/iSIM es Unternehmen ermöglichen, einfach ein einziges globales, aus der Ferne programmierbares SIM zu übernehmen, das eine mobile Datenkonnektivität für smarte Geräte in aller Welt bereitstellt.

"Nach der kürzlichen Zusammenarbeit mit iBASIS, dem Hinzufügen von iBASIS' Konnektivität zu unserem Modul Monarch 2 mit eSIM und nach dem vollständigen Testen der globalen Konnektivität von iSIM gehen wir jetzt zu einer integrierten Produktionsphase über, angetrieben von den Bedürfnissen der Kunden", sagte Louis Chuang, EVP of Sequans' Geschäftsbereich Massive IoT. "Wir sind begeistert, diesen wichtigen Meilenstein mit iBASIS erreicht zu haben, wodurch wir den Kunden eine leistungsstarke iSIM-Fähigkeit zusammen mit niedrigem Stromverbrauch, Kosteneffizienz und GNSS-Support anbieten können."

"Nachdem wir als Führer auf dem Markt für zellulare IoT-Konnektivität mit eSIMs anerkannt sind, freuen wir uns, die iSIM-Technologie zusammen mit unserem Vertrauenspartner Sequans umsetzen zu können", sagte Ajay Joseph, CEO IoT CTO, iBASIS. "Nach vielen Jahren der Forschung und Entwicklung, während der wir die iSIM-Technologie in Versuchsumgebungen eingesetzt haben, ist dies eine hervorragende Errungenschaft für unsere Teams. Dies unterstreicht wieder einmal, dass iBASIS ein Pionier ist und wirklich nach dem Motto lebt: 'Immer der Erste sein'. Wir sind fest davon überzeugt, dass iSIM ein dominanter Faktor in der IoT-Branche sein wird, und ich bin stolz darauf zu sehen, dass wir jetzt in der Lage sind, unserem langjährigen Kunden Actility unsere bewährte IoT-Konnektivität auf iSIM bieten können."

"Unser Fokus ist eine ultra-stromsparende industrielle IoT-Konnektivität. Die neuen zellularen Tracker unserer Tochtergesellschaft Abeeway nutzen LTE-M und NB-IoT, und unser ThingPark EPC Connector für nicht lizenzierte private zellulare Netzwerke (wie CBRS) stützt sich auf die neuen 3GPP Slicing-Technologien", sagte Olivier Hersent, CEO von Actility. "Wir benötigten zukunftsorienierte Partner, um zuverlässige LTE-M-Verbindungen mit PSM/eDRX-Optionen beim permanenten Roaming sowie iSIMs zu unterstützen: nach umfangreichen Tests haben wir Sequans aufgrund ihrer Fähigkeit zur Unterstützung von iSIMs und aufgrund der Tatsache gewählt, dass 100 Prozent ihrer Software im Unternehmen selbst entwickelt werden, und iBASIS aufgrund ihrer Fähigkeit, eine komplexe Integration zu unterstützen, und wegen ihres Fokus' auf Qualität auf der Grundlage von proaktivem Testen. Gemeinsam denke ich, dass wir das Dream Team für das industrielle verbrauchsarme IoT bilden."



Um mehr herauszufinden, besuchen Sie iBASIS in Halle 2, MR 2A6 und 2A8, und Sequans in Halle 5, Stand 5H40 auf dem Mobilen Weltkongress vom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona.

ÜBER iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Betreiber und digitale Akteure in aller Welt dazu befähigt, Leistungen zu erbringen und sich zu transformieren. Unterstützt von Tofane Global, ist iBASIS der erste unabhängige Kommunikationsspezialist, der drittgrößte globale Großhandels-Sprachbetreiber, gehört zu den drei größten LTE IPX Lieferanten mit mehr als 700 LTE-Zielen sowie ein führender Akteur im Bereich Carrier Cloud Communications und Anbieter von IoT-Lösungen. iBASIS stellt die End-to-End-Konnektivitätslösung Global Access for Things bereit und bietet zellularen Einzelquellen IoT-Zugang (LTE, LTE-M and NB-IoT), der weltweit durch GSMA-Standard eSIM/eUICC-Technologie bereitgestellt wird. iBASIS steht heute mehr als 1.000 Kunden in 26 Niederlassungen weltweit zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter iBASIS.com.

ÜBER SEQUANS

Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS) ist ein führender Entwickler und Lieferant von zellularen IoT-Konnektivitätslösungen und stellt Chips und Module für 5G/4G massives und Breitband-IoT bereit. Für 5G/4G massive IoT-Anwendungen bietet Sequans ein umfangreiches Produktportfolio auf der Grundlage seiner Aushängeschilder, den Monarch LTE-M/NB-IoT und Calliope Cat 1 Chip-Plattformen mit indudstrieführendem niedrigen Stromverbrauch, einer Vielzahl integrierter Funktionalitäten und globalen Einsatzfähigkeit. Für 5G/4G Breitband-IoT-Anwendungen bietet Sequans eine Produktpalette basierend auf seinen Cassiopeia Cat 4/Cat 6 4G und hochwertigen Taurus 5G Chip-Plattformen, die für niedrigpreisige private, Unternehmens- und Industrieanwendungen optimiert sind. Das 2003 gegründete Sequans hat seinen Sitz in Paris, Frankreich, mit weiteren Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Israel, Hongkong, Singapur, Finnland, Taiwan, Südkorea und China. Besuchen Sie Sequans online unter www.sequans.com, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

ÜBER ACTILITY

Actility ist weltweit führend im BereichWeitverkehrsnetze mit geringem Verbrauch (LPWAN) und Konnektivitätslösungen in Industriequalität für das Internet der Dinge.?Actility?stellt seine?ThingPark-?Plattform und Netzwerktechnologie bereit, um öffentliche und private drahtlose IoT-Netzwerke innerhalb einer einheitlichen, skalierbaren und vielseitigen Netzwerkinfrastruktur einhzusetzen, zu betreiben und aufrechtzuerhalten. Die überwiegende Mehrheit der nationalen?LPWAN-Netzservicebetreiber und hunderte Unternehmen in aller Welt verlassen sich auf?ThingPark Durch seine TochtergesellschaftAbeewaystellt?Actility?auchpatentierte ultra-verbrauchsarme Tracking-Lösungen bereit. ThingPark Market?bietet die größte Auswahl an vollständig kompatiblen IoT-Gateways, Geräten und Anwendungen, um die Nutzung zahlreicher Einsatzmöglichkeiten zu erleichtern und zu beschleunigen.? Kontaktieren Sie uns unter: https://www.actility.com/contact

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

