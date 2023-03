Der Dax war in den letzten Wochen nicht Fisch noch Fleisch und jeder Abverkauf wurde kurze Zeit später wieder aufgekauft. Dennoch wurden tiefere Tiefs ausgebildet und tiefere Hochs. Auch der Relative-Stärken-Index (RSI) zeigt Divergenzen und nun ist die Frage, steht ein deutlicher Abverkauf bevor oder fängt der Bullenmarkt im Dax40 erst an? Daher schauen wir mit einer Dax 40 Analyse auf den Deutschen Aktienindex und dann sollten wir uns so positionieren, wie es der Markt uns in Kürze vorgeben wird ...

