Der Mobilitätsdienstleister hat seine Ziele für das Geschäftsjahr 2022 erreicht und trotz erheblicher Investitionen in Flotte, Personal, Technologie und Marketing ein zweites Rekordjahr in Folge erzielt. DieZahlen entnehmen Sie der Presse. Sie sind ohnehin eingepreist. Wichtiger wie immer ist der Ausblick. Hier liegt der Drive: Für 2023 erwartet der CEO ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr, strebt eine deutliche Steigerung des Umsatzes an und plant beim Vorsteuergewinn in einer Bandbreite von 430 - 550 Mio. €. Der Konsens lag bei 427 Mio. € und muss nun nach oben revidiert werden. Dazu kommt eine Sonderdividende, so dass die Dividende für 2022 bei 6,13 € liegen wird. Die Vorzüge notieren trotz Kurssprung bei KGV 10 und haben weiteres Potenzial. Warburg formulierte ein Ziel von 116 €.



