Hohe Kursgewinne voraus!: Gigantisches Lithium-Projekt mit attraktiven Nachbarn! Diese Aktie ist Ihr Ticket für den Börsen-Jackpot

Nach Jahren der Untätigkeit hat der Aufbau einer gesunden heimischen Lieferkette für kritische Mineralien nun höchste Priorität in den USA.

die USA haben wichtige Schritte unternommen, um ihre Lieferketten für das zu stärken, was der US Geological Survey als "kritische Mineralien" klassifiziert.

Dies sind die Mineralien wie Kobalt, Lithium und 17 Seltene Erden, die für die Herstellung der gesamten grünen Technologie Amerikas, einschließlich EV-Batterien und Windturbinen, entscheidend sind. Diese Mineralien werden auch in fast jedem mobilen Gerät und Computer verwendet.

Außerdem benötigt das Pentagon diese Mineralien für seine Jets, Waffen und Kommunikationssysteme.

Dennoch kontrolliert China bis zu 90% dieser kritischen Mineralienmärkte. Und die US-Vorräte an Reserven sind beklagenswert niedrig.

Aber die US-Regierung ist verpflichtet, inländische Quellen dieser Mineralien zu sichern.

Explorations- und Bergbauunternehmen werden von diesem neuen Plan profitieren, da 1,6 Milliarden US-Dollar für diese Aufgabe vorgesehen sind.

Das sind alles gute Nachrichten für Anleger und Investoren.

Noch bessere Nachrichten gab es diese Woche für die Anleger von Refined Metals (WKN: A3D2GV)!

Für Refined Metals (WKN: A3D2GV) ist das Lithium Konzessionsgebiet Horizon South nicht nur wegen seiner Größe von 3197 Hektar von besonderem Interesse.

Auch die unmittelbaren Nachbarn lassen aufhorchen, denn dort sind nicht nur renommierte Lithium-Unternehmen aktiv, sondern es konnten auch bereits erhebliche Lithium-Ressourcen nachgewiesen werden.

Ein direkter Nachbar ist die Liegenschaft Tonopah Flats von American Battery Technology (A2PJ3E). Es befindet sich wie das Lithium Konzessionsgebiet Horizon South von Refined Metals, ebenfalls noch in einem sehr frühen Stadium der Erkundung.

American Battery Technology (A2PJ3E) meldete diese Woche eine der größten bekannten Lithiumvorkommen in den Vereinigten Staaten!

Die abgeleitete Ressource ist mit geschätzten 15,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent nun eine der größten bekannten Lithiumlagerstätten in den USA!

Dass eine Lithiummineralisierung nur auf Tonopah Flats, nicht aber auf dem Lithium Konzessionsgebiet Horizon South angetroffen wird, sehr unwahrscheinlich da auch der andere unmittelbare Nachbar, Pan American Energy Corp, bereits eine Ressource von über 10,5 Millionen Tonnen Lithiumoxid vermeldet hat!

Refined Metals (WKN: A3D2GV) hat deshalb gute Chancen, schon bald mit eigenen Lithium-Entdeckungen glänzen und die Bedeutung der Region als wichtige Lithium-Förderstätte in den Vereinigten Staaten weiter steigern zu können.

Refined Metals (WKN: A3D2GV) ist nicht nur der unmittelbare Nachbarn von American Battery Technology und Pan American Energy, sie arbeiten auch wie beiden genannten mit dem globalen Marktführer für integrierte Technologielösungen für den Bergbau, RESPEC, zusammen.

Refined Metals beauftragt den globalen Marktführer für integrierte Technologielösungen

RESPEC, laut eigenen Angaben globaler Marktführer für integrierte Technologielösungen für den Bergbau, wird mit Refined Metals (WKN: A3D2GV) als strategischem Partner zusammenarbeiten, der das Unternehmen bei der geologischen und technischen Planung aller Explorations- und Bohrprogramme für das Lithiumkonzessionsgebiet Horizon South unterstützen wird.

Im weiteren Verlauf des Projekts wird RESPEC mit Refined zusammenarbeiten, um einen technischen Bericht zu erstellen, da sie in der Region sehr erfahren sind. RESPEC wird fundiertes Wissen über die Region nutzen, da sie mit Kollegen in der Region zusammengearbeitet haben, um groß angelegte Bohrbetriebe für Unternehmen wie Pan American Energy Corp sowie Ressourcenberechnungen von Drittanbietern für American Battery Technology Corp zu entwickeln.

Aman Parmar, Chief Executive Officer, kommentierte die Partnerschaft wie folgt:

"RESPEC ist eines der erfahrensten Unternehmen mit Kontakt zu mehreren Branchenkollegen und unterstützt aktiv Bohrungen unmittelbar nördlich des Konzessionsgebiets Horizon South. Da Refined auf ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm mit dem Ziel einer Ressourcenentdeckung hinarbeitet, glauben wir, dass es von unschätzbarem Wert sein wird, RESPEC in jeder Phase als Partner zu haben. Wir freuen uns darauf, das Projekt mit dem erfahrenen Team von RESPEC aus Geologen, Geophysikern und Ingenieuren voranzutreiben."

Auch die Vizepräsidentin von RESPEC, Tabetha Stirrett, kommentierte die strategische Partnerschaft:

"RESPEC freut sich über die Partnerschaft mit Refined Metals Corp. bei unseren fortgesetzten Bemühungen, das Lithiumpotenzial in der Umgebung von Tonopah, Nevada, zu definieren. Unsere Erfahrung mit den umliegenden Liegenschaften und Auftragnehmern in der Gegend wird ein effizient durchgeführtes Explorationsprogramm und einen anschließenden technischen Bericht gewährleisten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Parmar und seinem Team bei Refined, um das Konzessionsgebiet Horizon South voranzutreiben."

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Werfen wir gemeinsam ein Blick auf das Konzessionsgebiet Horizon South

Das Konzessionsgebiet Horizon South

Das Grundstück befindet sich in den Big Smoky und Monte Cristo Basins von Esmeralda County, Nevada, und besteht aus 381 nicht patentierten Bergbau-Claims.

Das 3197 Hektar große Konzessionsgebiet Horizon South grenzt unmittelbar an Pan American Energy's Tonstein-Lithium-Projekt Horizon und von diesem umgeben werden!

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Milliardenschweren ProjekteLithium Amerika, Century Lithium (ehemals Cypress Development), Noram Lithium, American Battery Technology , American Lithium und der direkte Nachbar Pan American Energy, wie die nachfolgend eingefügte Karte belegt:

American Battery Technology gab Ende letzten Jahres Bohrergebnisse bekannt , die auf ein erhebliches Ressourcenpotenzial auf dem Konzessionsgebiet Horizon South schließen lassen.

Die Bohrergebnisse von American Battery Technology sind besonders bedeutsam, da die Mineralisierung nahe der Oberfläche beginnt und sich bis zum Grundloch in einer Tiefe von 216 m erstreckt - wobei das Bohrloch in einer Lithiummineralisierung endet.

Die Bohrungen deuten auf eine beträchtliche Lithiumausstattung im Tonstein im North Big Smokey Valley-Becken hin.

Refined Metals (WKN: A3D2GV) besitzt noch ein weiteres sehr aussichtsreichesLithiumprojekt mit dem Namen…

Lithiumprojekt Lac Simard

Das Konzessionsgebiet Lac Simard befindet sich ca. 80 Kilometer südwestlich der Stadt Valdor, eine Logistikdrehscheibe für Bergbaudienstleistungen, einschließlich die meisten Explorationsdienste.

Refined Metals (WKN: A3D2GV- CSE: RMS) kontrolliert über5.571 Hektar in der Region Témiscamingue in Quebec,Kanada.

Lage des Konzessionsgebiets Quelle: Unternehmenspräsentation

Die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet liegt in Form von in Spodumen eingebetteten Pegmatiten vor, die hauptsächlich von Ost nach West ausgerichtet sind.

Die Projekthighlights auf einen Blick

Mehr als 5.500 Hektar eingeteilt in 96 Claim-Blöcken , die durch das nachgewiesene Vorhandensein von Lithium gesichert sind, bieten ein enorm reduziertes Explorationsrisiko

Die Mineralisierung befindet sich in spodumenhaltigen Pegmatit-Intrusionen, die von Ost nach West streichen, nach Norden einfallen und in metasedimentäres - metavulkanisches Gestein der Unterprovinz Pontiac eingebettet sind.

Mehrere Pegmatitäten auf dem Grundstück, einschließlich Pegmatitproben, weisen hohe Lithium- und Tantalwerte auf.

2,1 % Lithium (Li) (Probe Nr. 112759), das sind 4,52 % Lithiumoxid (Li2O)

Bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit mit nahegelegenem North American Lithium (NAL) Projekt von Sayona Mining -Produktion und Inbetriebnahme der Anlage ist geplant in Q1 - 2023

Das Lithiumprojekt Tansim, ebenfalls im Besitz von Sayona Mining ($1.6 Milliarden Marktkapitalisierung) , liegt nur rund 2km von Refined Metals Konzessionsgebiet Lac Simard

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Gigantisches Lithium-Projekt mit attraktiven Nachbarn! Diese Aktie ist Ihr Ticket für den Börsen-Jackpot

Refined Metals (WKN: A3D2GV) ist strategisch günstig in einem der lithiumreichsten Bergbaugebiete der USA positioniert. Insgesamt befindet sich das Unternehmen somit in einer sehr guten Position, um vom Rückenwind der weltweit steigenden Nachfrage nach Lithium zu profitieren.

Anders gesagt: Refined Metals (WKN: A3D2GV) verfügt über ein gigantisches Lithium-Projekt mit sehr attraktiven Nachbarn!

Refined Metals (WKN: A3D2GV) hat derzeit eine Marktkapitalisierung von nur 13 Millionen EUR!

Schauen wir auf die direkten Nachbarn beim Konzessionsgebiet Horizon South wird die groteske Unterbewertung deutlich:

Lithium Amerika (Marktkapitalisierung: 4,38 Milliarden US-Dollar) Century Lithium (Marktkapitalisierung 207 Millionen US-Dollar) Ioneer (Marktkapitalisierung 980 Millionen US-Dollar) Noram Lithium (Marktkapitalisierung 74 Millionen US-Dollar) American Battery Technology (Marktkapitalisierung: 430 Millionen US-Dollar) American Lithium (Marktkapitalisierung 980 Millionen US-Dollar) Pan American Energy (Marktkapitalisierung 22 Millionen US-Dollar)



Erkennen Sie die große Chance, die sich Ihnen bietet?

Nicht vergessen: Die Aktie ist noch blutjung und wird gerade erst entdeckt!

Wir sind gespannt wie lange Refined Metals (WKN: A3D2GV) braucht, um den Kurs zu vervielfachen!

Enthaltene Werte: US0126531013,CA0272592092,US02451V1017,CA69783Y1034,CA75867R1047