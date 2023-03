Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich nach einer Stimmungsaufhellung im Späthandel um 0,56 Prozent auf 3.524,50 Punkte. An den europäischen Leitbörsen setzten sich nach Verlaufsverlusten ebenfalls die Kursgewinne durch. Die Bedenken vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den internationalen Aktienmärkten aber das bestimmende Thema, hieß es von Expertenseite. Die Inflation in der Eurozone erweist sich als überraschend hartnäckig, wurde am Vormittag bekannt. Im Februar kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent. Volkswirte hatten ...

