VERBUND AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 77. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 30. April 2024



30.04.2024 / 19:39 CET/CEST

Abstimmungsergebnisse zur 77. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 30. April 2024 TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns 322.351.134 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.351.134 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,79 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 322.349.964 Ja-Stimmen (=99,99 %) 1.170 Nein-Stimmen (=0,01 %) TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 322.171.664 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.171.664 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,73 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 321.836.197 Ja-Stimmen (=99,90 %) 335.467 Nein-Stimmen (=0,10 %) TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 278.263.343 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 278.263.343 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 80,10 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 277.927.876 Ja-Stimmen (=99,88 %) 335.467 Nein-Stimmen (=0,12 %) TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 322.351.234 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.351.234 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,79 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 322.330.449 Ja-Stimmen (=99,99 %) 20.785 Nein-Stimmen (=0,01 %) TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2023 322.061.765 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.061.765 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,70 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 318.303.141 Ja-Stimmen (=98,83 %) 3.758.624 Nein-Stimmen (=1,17 %) TOP 7.1 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Martin Ohneberg 322.346.660 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.346.660 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,78 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 310.155.508 Ja-Stimmen (=96,22 %) 12.191.152 Nein-Stimmen (=3,78 %) TOP 7.2 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Ingrid Hengster 322.343.599 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.343.599 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,78 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 310.612.791 Ja-Stimmen (=96,36 %) 11.730.808 Nein-Stimmen (=3,64 %) TOP 7.3 Wahlen in den Aufsichtsrat - Univ.-Prof. Dr. Eva Eberhartinger 322.346.660 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.346.660 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,78 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 310.655.952 Ja-Stimmen (=96,37 %) 11.690.708 Nein-Stimmen (=3,63 %) TOP 7.4 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dipl.-Ing. Eckhardt Rümmler 322.346.660 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.346.660 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,78 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 322.065.198 Ja-Stimmen (=99,91 %) 281.462 Nein-Stimmen (=0,09 %) TOP 8 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung 322.347.454 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.347.454 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,78 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 317.200.157 Ja-Stimmen (=98,40 %) 5.147.297 Nein-Stimmen (=1,60 %)



