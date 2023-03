Nach einem wilden Handel am Donnerstag, versucht sich der DAX am Freitag etwas mehr in Ruhe. Derweil stehen die Aktien von Volkswagen im Fokus und die Deutsche Lufthansa meldet Zahlen. Am Freitag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er seine Tagesverluste wettgemacht und war 0,2 Prozent höher bei 15.327 Punkten aus dem Handel gegangen. Dabei war er zu Handelsbeginn erst bis auf 15.150 Punkte ...

