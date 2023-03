Die Deutsche Lufthansa hat ihren Umsatz fast verdoppelt und ist wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Ausblick auf 2023 fällt positiv aus. Infineon Technologies kauft zu. Man übernimmt die kanadische GaN Systems für 830 Mio. US-Dollar. Nachbörslicher Kurseinbruch bei PVA TePla. Der Gründer und seine Familie bieten ihr gesamtes Aktienpaket zum Kauf an.Asien zieht mit. Nach den starken Vorgaben aus New York können heute früh auch in Asien alle Benchmarks steigen. Angeführt wird die Liste der Gewinne vom Hang Seng Index und dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...