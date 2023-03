NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Stellantis nach Gesprächen mit Finanzchef Richard Palmer von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, aber das Kursziel auf 19 Euro belassen. Er sei nun optimistischer für die Anlagestory des US-europäischen Autobauers und die Aktie sein Favorit unter den Masseherstellern, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stellantis werde ähnlich bewertet wie Ford und General Motors (GM), erziele aber deutlich höhere operative Margen und sei - anders als GM - im umkämpften chinesischen Markt kaum präsent. Zudem unterliege Stellantis weniger Regulierungen als die europäischen Konkurrenten VW und Renault und dürfte mehr ausschütten. Narayan hält zudem einen Börsengang der Sportwagenmarke Maserati, die mit fünf bis zehn Milliarden Euro bewertet werden sollte, für wahrscheinlich, falls bei diesem eine Trendwende gelinge./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 22:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken