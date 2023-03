EQS-Ad-hoc: Hyrican Informationssysteme AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Hyrican Informationssysteme AG: Geschäftszahlen 01.01.-31.12.2022



03.03.2023 / 09:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Hyrican Informationssysteme AG wird vorbehaltlich der Testierung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer und der Billigung durch den Aufsichtsrat das Geschäftsjahr 2022 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 1,4 Mio. EUR abschließen. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 25,7 Mio. EUR (Vj. 41,2 Mio. EUR).

Aufgrund zurückgezogener, nicht eingetretener oder verschobener Projekte verzeichnete die Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr deutliche Umsatzrück- und Ertragsrückgänge gegenüber dem Vorjahr. Mit den nicht realisierten Projekten sind erhöhte Bewertungsabschläge auf Vorräte eingetreten.

Bei den weiter anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (u. a. Energiepreise, Inflation) geht der Vorstand nicht von einer schnellen Erholung des Konjunktur- und Konsumklimas aus.

Aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten, insbesondere im Hinblick auf eine anhaltende Konsumzurückhaltung, Einbruch des PC-Marktes, der Entwicklung der Energiepreise usw. lässt sich für das laufende Jahr noch keine Prognose ableiten.

Die Gesellschaft hatte wiederholt im letzten Lagebericht sowie in der Hauptversammlung auf die Unsicherheiten in dieser sehr schwierigen Gesamtlage hingewiesen.



03.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com