Mit Fuchs Petrolub rückt ein weiterer deutscher Industriewert in unseren Fokus. Auch hier wird es nächste Woche mit der Vorlage der Q4- bzw. Geschäftszahlen 2022 interessant. Die Erwartungen sind nach den hervorragenden 9M-Zahlen Ende Oktober hoch. Damals hatte Fuchs seinen Ausblick für den Umsatz im Gesamtjahr angehoben. Die aktuelle Guidance stellt auf eine Verbesserung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr um rund 15 % auf 3,3 Mrd. € (vorher 3 bis 3,3 Mrd. €) ab. Die Erwartungen für den operativen Gewinn wurden bestätigt. Hier rechnet Fuchs mit 363 Mio. € und damit auf dem Vorjahresniveau. Was zurückhaltend klingt, gab dennoch den Anstoß für eine sichtbare Erholung.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 09/2023.



Den vollständigen Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!









Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken