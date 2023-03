Die Inflation in der Türkei liegt im Februar laut aktueller Meldung der türkischen Statistikbehörde bei 55,18 % nach 57,68 % im Januar. Die Steigerung fällt damit den vierten Monat in Folge von +85,51 % im Oktober, siehe Grafik, die 12 Monate zurückreicht. Erst am 23. Februar hatte die türkische Zentralbank den Leitzins noch weiter abgesenkt ...

