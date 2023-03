Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist nun offiziell bestätigt: Die Anzahl der rein elektrisch angetriebenen Pkw in Deutschland hat die Marke von einer Million überschritten. Das geht aus den jetzt vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlichten offiziellen Zahlen hervor. Demnach lag der Bestand an E-Pkw zum 1. Januar 2023 bei 1.013.009 und damit um 63,8 Prozent höher als am 1. Januar des Vorjahres. ...

