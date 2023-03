AlsterResearch nimmt die Coverage der 029 Group SE mit einer HALTEN-Empfehlung und einem Kursziel von 13,80 auf. Während der Name auf das Glückshormon Serotonin anspielt, hat eine Investition in "029" das Potenzial, auch Investoren "glücklich" zu machen, wenn diese bereit sind, über den typischen Zeitraum von 5-10 Jahren Kapital zu investieren. Die Tatsache, dass das Unternehmen ein aktiver und bekannter Akteur in der VC-Branche ist und ein sehr engagiertes und fähiges Managementteam an Bord hat, trägt eindeutig zur Equity Story bei. Ein positiver Newsflow über potenzielle Uprounds sowie eine gut gefüllte Investitionspipeline könnten schon bald den NAV der sechs Portfoliounternehmen im Bereich Hospitality und Lifestyle, die auf Millennials und die Generation Z abzielen, erhöhen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/029%20Group%20SE





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken