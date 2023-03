Nach den deutlichen Kursverlusten am Dienstag hat die Bayer-Aktie gestern 0,9% auf 56,82 EUR zugelegt. Rückblick: Die zwischenzeitliche Euphorie nach dem angekündigten Wechsel an der Konzernspitze war an der Börse schnell wieder verflogen. Zwar stiegen die Kurse am 9. Februar im Top bis auf 65,66 EUR, drehten aber noch am selben Tag in einer dynamischen ...

