München (ots) -Das Motto "Punkte dich glücklich!" ist bei der DeutschlandCard Programm - in diesem Jahr ganz besonders: 2023 feiert das Multipartner-Bonusprogramm gemeinsam mit den Teilnehmer:innen seinen 15. Geburtstag. Mittlerweile profitieren mehr als 20 Millionen Nutzer:innen von ihrer DeutschlandCard und sammeln bei jedem Einkauf oder beim Tanken Punkte - und das mit ungebrochener Beliebtheit. Bonusprogramme sind, vor allem in der aktuellen Zeit, hochaktuell und bieten eine attraktive Möglichkeit, beim Einkaufen durch Punktesammeln zu sparen. DeutschlandCard Teilnehmer:innen können ihre gesammelten Punkte bei den Einkäufen in Partnergeschäften verrechnen, sie im Prämienshop gegen ihre Wunschprämie einlösen oder sie an wohltätige Organisationen spenden. Im Jubiläumsjahr 2023 lohnt sich das Punktesammeln durch vielfältige Jubiläumsaktionen besonders - und ist so einfach wie nie zuvor!Die Teilnehmer:innen können sich auf zahlreiche attraktive Geburtstagsaktionen freuen. Das große Highlight: Die Feierlichkeiten erstrecken sich mit den "DeutschlandCard Sparwochen" über das gesamte Jahr - die nächste Sparwoche findet von 10. bis 16. April statt. Noch bis Ende des Jahres feiert die DeutschlandCard monatlich eine Woche lang Geburtstag. Nutzer:innen profitieren in dieser Zeit von noch mehr Coupons, sammeln noch mehr Punkte und sparen somit noch mehr bei jedem Einkauf. Mitmachen lohnt sich und funktioniert so: Einfach auf die Aktionsseite www.deutschlandcard.de/online-punkten/sparwochen oder in der DeutschlandCard App zusätzliche Coupons aktivieren und zum Beispiel die digitale Karte im Aktionszeitraum bei den Partnern EDEKA, Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU oder einem der mehr als 470 Online-Shops wie etwa Otto, MediaMarkt oder booking.com einsetzen."Seit 15 Jahren bieten wir unseren Teilnehmer:innen die Möglichkeit, bei ihren täglichen Besorgungen zusätzlich von DeutschlandCard Punkten zu profitieren. Diese Option wird so intensiv wie nie zuvor genutzt. Es ist also an der Zeit, Danke zu sagen! Mit unseren zahlreichen Geburtstagsaktionen möchten wir den Nutzer:innen etwas zurückgeben, ihnen mit attraktiven Coupons, Sparmöglichkeiten und Gewinnchancen eine Freude machen und gemeinsam den Geburtstag der DeutschlandCard feiern", so Detlev Rubant, Geschäftsführer der DeutschlandCard GmbH.Über die DeutschlandCard GmbHDie DeutschlandCard zählt mit mehr als 20 Millionen Teilnehmer:innen zu den größten und beliebtesten Bonusprogrammen. Mit nur einem Programm sammeln die Nutzer:innen bei jedem Einkauf Punkte bei namhaften Unternehmen wie zum Beispiel EDEKA, Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU und teilnehmenden Apotheken sowie mehr als 470 Online-Shops wie OTTO, sonnenklar.TV, E - WIE EINFACH, CosmosDirekt, MediaMarkt und booking.com. Dabei ist insbesondere die DeutschlandCard App der perfekte Einkaufsbegleiter und bietet weitere attraktive Services: Von der digitalen Karte über hochwertige Coupons bis hin zu vielfältigen Aktionen und Spielen. Dementsprechend zählt die App mit mehr als 7,5 Millionen Downloads zu den beliebtesten Einkaufs-Apps in Deutschland. Die gesammelten Punkte können z.B. in der DeutschlandCard App gegen Prämien eingelöst, bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.Weitere Informationen: www.deutschlandcard.de