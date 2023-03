Die Zahlen des Lufthansa-Konzerns für das Jahr 2022 und der Ausblick kommen an der Börse gut an. Im Tradegate-Handel notiert der Aktienkurs des Unternehmens aktuell bei 10,33 Euro mit 4,71 Prozent im Plus, das Tageshoch wurde bisher bei 10,488 Euro erreicht. Mit dem Kursanstieg nach der heutigen Bilanzvorlage gibt die Lufthansa Aktie ein charttechnisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...