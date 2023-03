Im Kampf gegen die Inflation beeinflusst ein dichtes Geäst aus Daten und Indikatoren die Zentralbanken. Insbesondere beim Verbraucherpreis werden aber unterschiedliche Messlatten angelegt: Bank of Japan, Bank of Canada und Bank of England setzen auf den Consumer Price Index (CPI), die EZB nutzt den Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) und für die Fed ist der Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) das Maß der Dinge. Doch wodurch unterscheidet sich der PCE von den anderen Indizes? Die Frage ist nicht banal, denn zuletzt lieferten die verschiedenen Messgrößen unterschiedliche Ergebnisse: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...