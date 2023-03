Beiersdorf: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) legte in den vergangenen Monaten langsam aber sicher zu. Notierte sie noch Anfang November 22 bei 94 Euro, so verzeichnete sie am 23.2.23 bei 115,45 Euro ein neues 12-Monatshoch. Nach der Veröffentlichung der im Rahmen der Erwartungen liegenden Zahlen knickte der Aktienkurs kurzfristig auf bis zu 109 Euro ein. In weiterer Folge konnte er sich die Aktie allerdings wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 112,10 Euro erholen.

Da der Konsumgüterhersteller trotz kräftigem Gegenwind die Erwartungen erfüllen konnte, bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg mit einem Kursziel von 142 Euro ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu diesem Kursziel zumindest auf 116 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 114 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 114 Euro, Bewertungstag 16.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000MD632X4, wurde beim Aktienkurs von 112,10 Euro mit 0,42 - 0,45 Euro gehandelt.

Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 116 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,62 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 108,311 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 108,311 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL0BX83, wurde beim Aktienkurs von 112,10 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 116 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,76 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,313 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,313 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ5RWR0, wurde beim Aktienkurs von 112,10 Euro mit 0,85 - 0,86 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 116 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,16 Euro (+35 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de