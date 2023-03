Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche hatte sich der iTraxx Europe Senior Financial Index angesichts vorhandener Zinsängste ausgeweitet, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche seien die Zinssorgen im Zuge der rückläufigen Geldmengenentwicklungen und des daraus resultierenden inflationären Potenzials phasenweise gedämpft worden. Allerdings bleibe die Notenbank unter Druck, zumal die Inflation in großen Eurostaaten weiter steige. An der Erwartung, dass die EZB im kommenden Monat die Zinsen um 50 Bps. erhöhe, habe sich nichts geändert. Im Senior Unsecured Segment habe sich die Emissionstätigkeit im Vergleich zur Vorwoche etwas belebt. ...

