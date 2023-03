Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktaktivitäten im Covered Bond-Segment fielen in dieser Woche relativ überschaubar aus, so die Analysten der Helaba.Dies könnte Vorzieheffekten im Zusammenhang des Rückzugs der EZB vom Primärmarkt geschuldet sein. Tatsächlich habe sich die Notenbank im Rahmen von CBPP3 letztmals an Primärmarkt-Transaktionen beteiligt. Damit habe das seit dem Oktober 2014 bestehende Ankaufsprogramm geendet, in dessen Rahmen Käufe in Höhe von rund 160 Mrd. EUR getätigt worden seien. Über den Sekundärmarkt sollten jedoch weiterhin Fälligkeiten ersetzt werden. ...

