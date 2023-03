Ein neuer Tiktok-Filter ist laut zahlreichen User:innen so realistisch, dass er sie verunsichert. Kritiker:innen haben Sorge, dass er sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken könnte. "Bold Glamour" heißt ein neuer Filter auf Tiktok, der Make-up-Effekte in die Gesichter der Benutzer:innen einarbeitet. Das macht er anscheinend so realistisch, dass es einigen zu viel ist - und Kritiker:innen auf den Plan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...