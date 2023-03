Der traditionsreiche Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg stellt Insolvenzantrag. Man wolle versuchen, sich in einem Schutzschirm-Verfahren in Eigenverwaltung zu sanieren. Alle 67 P&C-Filialen in Deutschland sowie der Online-Shop blieben ohne Einschränkung geöffnet, teilte das Management am Freitag mit. Der Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) sucht angesichts der schwierigen Marktsituation Rettung in einem Schutzschirmverfahren. ...

