FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Grenke nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Sowohl die Resultate des Leasingspezialisten als auch der Ausblick auf 2023 entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, lägen aber etwas unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusätzliche Investitionen in die Digitalisierung belasteten in den kommenden Jahren die Profitabilität./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161N30

