Die EU-Staaten werden nicht wie geplant am Dienstag über das Verbot von Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2035 abstimmen. Das Votum wurde von der Tagesordnung des Ministerrates genommen und auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit entfaltet das Störmanöver der FDP wie an Donnerstag bereits skizziert seine Wirkung: Eigentlich sollte am Dienstag das schon beschlossene Aus in der EU für neue Pkw und leichte ...

