Trotz steigender Preise laufen die Geschäfte prächtig. Die Firmen nutzen ihre Gewinne für Investitionen in neue Produkte und zahlen hohe Dividenden Man kann sich schon wundern. Eine Schachtel Zigaretten der am häufigsten konsumierten Marken kostet in Deutschland mittlerweile im Durchschnitt acht Euro. Das ist rund doppelt so viel wie vor 15 Jahren. Außerdem befinden sich auf den Packungen abschreckende Bilder. Zahlreiche Konsumenten lässt das kalt. ...

