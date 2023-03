Die Aktien von PVA Tepla kommen heute stark unter Druck. Belastung bringt eine Aktienplatzierung: PVA Tepla-Gründer Peter Abel verkauft seinen knapp 14-prozentigen Anteil an der Gesellschaft zu 22,00 Euro an institutionelle Investoren. "Damit befinden sich jetzt 100 Prozent der Anteile an der Unternehmensgruppe in Streubesitz", meldet das Tech-Unternehmen ...

