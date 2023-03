Ein überzeugender Ausblick hat der Aktie von First Solar zur Wochenmitte ein neues Mehrjahreshoch beschert. Am Freitag legen die Papiere des US-Solarmodulherstellers weiter zu. Die UBS hat das Kursziel für die Aktie massiv angehoben und sieht trotz der Kursrally noch immer viel Luft nach oben.First Solar sei einer der größten Profiteure des "Inflation Reduction Act" in den USA, so die Begründung von Analyst Jon Windham. Das Wachstum der Kapazitäten sowie bei Umsatz und Gewinn von First Solar sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...