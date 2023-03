Mit einem hohen Auftragsbestand sowie dank einer besseren Teileversorgung will Volkswagen 2023 deutlich wachsen. Die Gesamtauslieferungen dürften im neuen Jahr auf rund 9,5 Millionen Fahrzeuge ansteigen, teilte der Dax-Konzern am Freitagnachmittag mit. Dabei verwiesen die Wolfsburger auf einen Auftragsbestand von 1,8 Millionen Fahrzeugen sowie auf eine bessere Situation in der Halbleiterversorgung und eine Entspannung der Logistikkette im Jahresverlauf. Der Umsatz dürfte daher um 10 bis 15 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...