Der Spezialist für Biosimulation (Sitz: Princeton, New Jersey) wurde gestern mit + 17,3 % für eine höher gesteckte Prognose belohnt. Zunächst zum Q4: Dieses lag mit 87 Mio. $ Umsatz (+ 15 %) und 0,16 $ bereinigtem Gewinn je Aktie klar über Konsens. Für das neue Geschäftsjahr gilt nun eine Prognose von 370 bis 385 Mio. $ Umsatz (bis zu + 15 %) mit Verbesserung des bereinigten Gewinns je Aktie von 0,46 auf 0,50 bis 0,55 $.CERTARA (mehr als 1.200 Beschäftigte) ist auf Lösungen für die Biosimulation fokussiert. 34 % vom Umstz wird mit entsprechenden Software-Lösungen erzielt, der Rest mit Serviceleistungen vor allem bei der Entwicklung von Wirkstoffen sowie präklinischer und klinischer Erprobung.Bisher wurden 17 Akquisitionen gestemmt. Insbesondere zu nennen ist Pinnacle 21 (bis Oktober 2021) für 339 Mio. $. Das Unternehmen saugt einen sigifikanten Teil der Innovationen seines stark fragmentierten Sektors auf. Indem CERTARA für mehr als 2.300 Kunden (verteilt auf 70 Länder) arbeitet, ist die weltweite Vernetzung gewährleistet.Die CERTARA-Aktie (Nasdaq-Kürzel: CERT) kam im Dezember 2020 an die Börse. Ausgegeben zu 23 $, stieg sie bis November 2021 auf 45,48 $ und korrigierte dann innerhalb von zwölf Monaten um 77 % bis 10,60 $. Bei langfristigen Schulden in Höhe von 290 Mio. $ verwundert es wenig, dass auch CERTARA von der allgemeinen Korrektur der Tech-Werte getroffen wurde.Nach dem Tief folgte mehr als 100 % Erholung. Es wird nun ein KGV 35 (auf Basis der bereinigten Gewinnerwartung für 2024) angezeigt. 3,45 Mrd. $ Börsenwert entsprechen außerdem der 8,6-fachen Umsatzerwartung für 2024.Charttechnisch geht es aktuell um die Überwindung des Abwärtstrends. Wer hier mitspekulieren möchte, sollte genügend Zeit haben, um den weiteren Kursverlauf genau zu observieren.Helmut Gellermann, Bernecker RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.