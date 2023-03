Der Fahrtenvermittler Uber bietet ab sofort in Berlin die neue Mobilitätsoption "Comfort Electric" an. Die deutsche Hauptstadt ist die erste europäische Stadt, in der sich Nutzer auf Knopfdruck gezielt eine Fahrt in einem emissionsfreien Premium-Fahrzeug vermitteln lassen können. Die Option Comfort Electric ist für Nutzer in Berlin ab sofort in der Uber-App sichtbar. "Wie bisher geben die Nutzer ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...