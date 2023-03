Die Aktie von C3.ai legt am Freitag vorbörslich 20 Prozent zu, nachdem das KI-Unternehmen bessere Zahlen als erwartet vorgelegt hat. CEO Thomas Siebel sprach von Rückenwind für die Firma dank zunehmendem Interesse an C3.ai-Lösungen. DER AKTIONÄR sieht viel Potenzial, verlangt von C3.ai aber auch einiges.Im dritten Quartal verbuchte C3.ai einen Umsatz von 66,7 Millionen Dollar, was zwar einem Rückgang von vier Prozent entsprach, aber über der Unternehmensprognose von 63 bis 65 Millionen lag. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...