In der dritten Folge von "Links unten, rechts oben" wird es "monströs" - wir beschäftigen uns mit Monster Beverage. Der Produzent von Energy-Drinks wurde 1935 als Hansen's in Kalifornien gegründet und verkaufte ursprünglich Obstsäfte. Später wurde aus Hansen's Hansen Natural Drinks und 2002 erfand die Firma den Monster Energy Drink. Ein Volltreffer! Wegen des durchschlagenden Erfolgs seines "Monster"-Brands beschloss sich die Firma 2012 abermals umzubenennen: in Monster Beverage. Drei Jahre später, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...