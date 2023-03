Wien (APA-ots) - Die Nachricht vom Ableben von Richard Schenz hat die gesamte OMV Familie tief getroffen. "Wir verlieren mit ihm einen höchst engagierten Top-Manager der OMV, der mehr als drei Jahrzehnte nachhaltige Meilensteine für das Unternehmen setzte, die letztlich zu einer tragenden Säule für den nachhaltigen Unternehmenserfolg wurden. Von der Internationalisierung des Tankstellengeschäftes, zur Umbenennung der "ÖMV" auf - für den internationalen Auftritt passender - OMV, ist in seiner Ära 1994 die IPIC aus Abu Dhabi bei der damaligen "ÖMV" eingestiegen. Bereits 1998 bereitete er den Weg der OMV in die Chemieindustrie durch den Einstieg in die Borealis vor und deren weiteres Wachstum zu einem weltweit höchst erfolgreichen Unternehmen. Richard Schenz war ein Vordenker, der bereits vor über 25 Jahren Entscheidungen getroffen hat, die noch heute die OMV richtungsweisend beeinflussen", so Alfred Stern, CEO und Vorstandsvorsitzender der OMV.



1969 begann Richard Schenz bei der Österreichischen

Mineralölverwaltung (ÖMV) in der Technischen Computerabteilung, wo er ab 1971 in der Produktionsplanung und mit dem Raffinerie-Ausbau beschäftigt war. 1979 leitete er die Produktionsplanung und wurde 1985 zum Direktor ernannt. Drei Jahre später war Richard Schenz bereits Mitglied des Vorstandes der ÖMV AG und für die Bereiche Erdölverarbeitung und Petrochemie verantwortlich. Ab 1990 war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender und stellvertretender Generaldirektor des Unternehmens - von 1992 bis 2001 leitete er die OMV als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender.



Das Mitgefühl der gesamten OMV Belegschaft und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner engsten Familie und seinen Angehörigen.



