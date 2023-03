Singapur, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Eric Li, ein international tätiger Geschäftsmann und Technologieunternehmer mit einer bewährten Erfolgsbilanz, sieht eine Zukunft, in der Menschen auf viele neue und bisher ungeahnte Arten arbeiten, sich bewegen und interagieren werden. Zusammen mit Ziyu Shen startet er eine neue Holdinggesellschaft, DreamSmart, mit dem ehrgeizigen Ziel, auf die Nachfrage nach verbesserter menschlicher Konnektivität zu reagieren.DreamSmart gründet, investiert in und unterstützt Unternehmen, die in ihren Bereichen Pionierarbeit leisten und bahnbrechende Erlebnisse bieten, um die Wertschöpfung für alle zu erhöhen. Die Holdinggesellschaft wird wachstumsstarke Unternehmen entwickeln, die Innovationen in den Bereichen Information, Kommunikation und Transport zusammenführen, um die Zukunft zu beschleunigen.Das erste Beispiel für den Ehrgeiz von DreamSmart ist die Entscheidung von Eric und Ziyu, die fortschrittliche Innovation von Xingjishidai mit der langjährigen Erfahrung von Meizu in der Smartphone-Technologie zu kombinieren. Dieses neue Kraftpaket mit dem Namen Xingji Meizu Technology Group wird sich speziell auf China und Asien konzentrieren. Die Erfahrung, die Fähigkeiten und das Know-how der Holdinggesellschaft bilden die perfekte Grundlage für den Zusammenschluss von Xingjishidai und Meizu und beschleunigen damit die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen der nächsten Generation der Gruppe.Ergänzend zu den asiatischen Aktivitäten von DreamSmart baut Eric Li eine separate Abteilung auf, die modernste Technologien zur Förderung von Konnektivität und digitaler Integration für den Rest der Welt entwickeln und bereitstellen wird.Eric Li ist der Vorsitzende von DreamSmart und gleichzeitig weiterhin Vorsitzender der Geely Holding Group. Ziyu Shen ist stellvertretender Vorsitzender von DreamSmart.Eric Li sagte: "DreamSmart leistet Pionierarbeit bei der Integration von physischen und digitalen Welten, indem es Information, Kommunikation und Transport-Erfahrungen zusammenführt. Wir haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Investition in neue und alte Unternehmen und sie zu schnellem Wachstum zu führen. Unser Ziel ist es, in Ideen und Unternehmen zu investieren, die das Leben der Menschen verbessern werden."Der Hauptsitz von DreamSmart wird sich in Singapur befinden.DreamSmart Technologypress@DreamSmart.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-fuhrende-geschaftsmann-eric-li-lanciert-dreamsmart-als-antwort-auf-die-nachfrage-nach-verbesserter-menschlicher-konnektivitat-301762231.htmlPressekontakt:+44 7775285047Original-Content von: DreamSmart Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168882/5455400