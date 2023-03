Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt - in der Kalenderwoche 9 (27.02. bis 03.03.2023) hat die SOWITEC group GmbH einen neuen fünfjährigen Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe ist besichert und wird jährlich mit 8,00% p.a. verzinst. Seit dem 02.03. können Alt-Anleiheinhaber ihre Schuldverschreibungen der SOWITEC-Anleihe 2018/23 in den neuen Bond tauschen, ab dem 06.03. öffnet dann das Zeichnungsfenster für alle interessierten Anleger. Die Anleihemittel sollen für die Finanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe (Bau und Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und Hybridprojekten) sowie teilweise für die Refinanzierung der Anleihe 2018/23 genutzt werden.

Auch die Mutares SE & Co. KGaA begibt eine neue vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965) mit einem Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Damit soll die bestehende Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) mit einem Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro vorzeitig abgelöst werden und die überschüssigen Mittel sollen der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen dienen. Die neue Mutares-Anleihe 2023/27 ist im Nordic Bond-Format strukturiert und wird mit einem Zinssatz in Höhe des 3 Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. ausgestattet. Auch hier wird den Inhabern der älteren Mutares-Anleihe 2020/24 zunächst eine Umtauschmöglichkeit angeboten (02.03. bis 16.03.), eine öffentlich Zeichnungsphase (Mindestzeichnung ab ...

