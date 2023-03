Beschluss



Compleo Charging Solutions AG, Dortmund



Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)



Die Zulassung der Aktien der Compleo Charging Solutions AG, ISIN DE000A2QDNX9, Dortmund zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird von Amts wegen widerrufen. Der Widerruf wird sechs Wochen nach der Veröffentlichung wirksam.



Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen, so dass die Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard) am 17. April 2023 erfolgt.



Frankfurt am Main, 03. März 2023



Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

